Reino Unido. Primeiro-ministro anuncia eleições antecipadas para 4 de julho

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou esta quarta-feira a marcação de eleições antecipadas para o dia 4 de julho.

Numa declaração feitas às portas da residência oficial em Downing Street, debaixo de chuva, o líder do Partido Conservador defendeu a obra realizada desde outubro de 2022, quando substituiu Liz Truss na chefia do governo britânico.



"Enfrentámos a inflação, controlámos a dívida, reduzimos os impostos sobre os trabalhadores e aumentámos as pensões do Estado em 900 libras", declarou, lançando assim uma campanha eleitoral que se prevê renhida.

Minutos depois, o rival do Partido Trabalhista, Keir Starmer, fez uma declaração ao país num púlpito onde se podia ler a palavra "Mudança".

Starmer apelou a uma mudança de políticas depois de 14 anos de domínio dos tories. “Juntos podemos parar o caos, virar a página e começar a reconstruir a Grã-Bretanha e mudar o nosso país”, afirmou.

Segundo a BBC, o calendário das eleições encaixa no já anunciado no início do ano, quando Sunak tinha previsto marcar as eleições gerais para a segunda metade de 2024.

No entanto, o Parlamento podia manter-se em funções até 17 de dezembro, pelo que o líder conservador decidiu antecipar o ato eleitoral.

Para a realização das eleições é necessária a dissolução prévia do Parlamento britânico pelo rei Carlos III. Sunak reuniu-se esta manhã com o monarca solicitando-lhe que a dissolução seja feita a 30 de maio, o que foi concedido.