Incêndio de grandes dimensões nas instalações do fabricante de Ozempic

Um grande incêndio deflagrou esta quarta-feira num edifício de escritórios da Novo Nordisk na Dinamarca, segundo informaram os bombeiros locais.

O incêndio começou no exterior, tendo alastrado a um edifício de escritórios da empresa em Bagsvaerd, que alberga a sede mundial da Novo, fabricante do tratamento Wegovy e do medicamento para a diabetes Ozempic.

A polícia local indicou que o fogo já está controlado e que não há registo de feridos, tendo aconselhado os residentes da área próxima ao fogo a permanecerem em casa e a manterem as janelas fechadas.

Um porta-voz da empresa disse que as instalações afetadas eram um edifício de escritórios, mas recusou-se a fazer mais comentários sobre a sua utilização.