Espanha, Irlanda e Noruega vão reconhecer Palestina como Estado independente

Espanha, Irlanda e Noruega anunciaram que vão reconhecer a Palestina como um Estado independente dentro das próximas semanas.

O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, anuncia que o país vai tomar esta medida na terça-feira, 28 de maio, em Conselho de Ministros.

Já o primeiro-ministro irlandês garante que o país fará o mesmo nas próximas semanas. O mesmo fará a Noruega.

Em reação, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel anuncia que o país vai retirar os embaixadores situados na Noruega e na Irlanda. Caso Espanha avance com o reconhecimento da independência da Palestina, uma medida semelhante será tomada, assegura Israel Kantz.

"Esta decisão envia uma mensagem aos palestinianos e ao mundo: Terrorismo compensa", escreve o diplomata israelita.

A guerra em Gaza começou com um ataque do Hamas em Israel a 7 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Mais de 35.600 palestinianos foram mortos desde então na ofensiva israelita na Faixa de Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que não faz distinção entre civis e combatentes na contagem de vítimas.