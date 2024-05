Cidade do Japão instala barreira para bloquear vista do Monte Fuji devido ao excesso de turistas

Fujikawaguchiko, uma cidade do centro do Japão, começou a instalar barreiras metálicas e uma cortina para bloquear uma vista popular do famoso Monte Fuji, devido ao fluxo excessivo de turistas.

Uma cortina preta de 2,5 metros de altura e 20 metros de largura irá cobrir a vista de onde parece que a montanha mais emblemática do Japão se eleva sobre uma loja de conveniência em Fujikawaguchiko, localidade situada na província de Yamanashi.

Além disso, seis barreiras de ferro com três metros de largura vão impedir que as pessoas cheguem ao local exato onde a popular fotografia pode ser tirada, algo que implica atravessar a rua fora da passadeira, um ato alvo de censura social no Japão.