Cabeça de lista do AfD às Europeias demite-se da direção do partido

O cabeça de lista do AfD, partido de extrema-direita alemão, para as Europeias anunciou que vai demitir-se da direção do partido e deixar de fazer campanha, depois de ter defendido que nem todas as pessoas que usaram a farda da Schutzstaffel (SS) são criminosas.

Maximilian Krah defendeu a posição numa entrevista no âmbito da campanha para as eleições e foi, imediatamente, alvo de críticas, tanto a nível nacional, como internacional.

Apesar de se retirar da campanha, o político não se desculpou ou retratou, considerando que as declarações foram "factuais" e estão a ser usadas "para prejudicar o partido".