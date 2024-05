Um morto e 30 feridos após voo entre Londres e Singapura enfrentar forte turbulência

Uma pessoa morreu e 30 ficaram feridas depois de um voo da Singapore Airlines que fazia a ligação entre Londres e Singapura ter sofrido forte turbulência. Os detalhes sobre o que terá levado à morte do passageiro não foram divulgados, não sendo claro se foi na sequência da turbulência ou da aterragem de emergência. O avião teve de divergir para Banguecoque, na Tailândia, onde aterrou às 15h45 (hora local, menos seis em Lisboa).



Numa nota publicada no Facebook, a companhia aérea confirma que “há feridos e um morto a bordo do Boeing 777-300ER”, indicando que no avião seguiam 211 passageiros e 18 membros da tripulação.