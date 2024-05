Susan Sarandon volta a ser empregada de mesa para exigir salários dignos

A atriz e ativista Susan Sarandon, de 77 anos, vestiu esta segunda-feira o uniforme de empregada de mesa de uma famosa pizzaria nova-iorquina para exigir salários dignos aos trabalhadores da restauração, numa tentativa de 'despertar' a sociedade.

Sarandon, que nasceu em Nova Iorque, é presença constante nos protestos na sua cidade e, desta vez, surgiu no icónico Grimaldi's, próximo da Ponte de Brooklyn, para dar o seu rosto e voz à iniciativa 'Servant for an Hour' da One Fair Wage, uma organização não-governamental (ONG) que procura acabar com os salários "submínimos" no país.

"É claro que nada de importante veio de cima: sempre foi o povo. E é isso que temos que fazer: acordar o povo, porque juntos somos fortes", frisou a vencedora do Óscar por 'Dead Man Walking' (1995), depois de tomar nota e servir pizzas em diversas mesas lotadas de jornalistas e ativistas.

A atriz, a mais velha de nove irmãos e mãe solteira, revelou que foi empregada de mesa num determinado momento, para além de no filme 'Thelma e Louise' (1991), e que, por isso, tem empatia com a maioria das mulheres que compõem o mercado de trabalho na restauração e lançou o alerta ao poder político de Nova Iorque, mas também aos nova-iorquinos.