Scarlett Johansson processa ChatGPT por usar voz semelhante à sua sem autorização

Scarlett Johansson vai processar a empresa OpenAI, dona do ChatGPT, pelo programa de Inteligência Artificial (IA) ter usado uma voz semelhante à sua, já depois da atriz ter recusado uma proposta nesse sentido.

Em comunicado, a artista refere que recebeu um pedido para ser a voz da nova atualização do ChatGPT em setembro do ano passado que refere ter recusado.

No entanto, nove meses depois, o ChatGPT lançou cinco vozes de IA que falam com o utilizador. A atriz considera que a opção "Sky" tem semelhanças à sua voz e refere-se "chocada, zangada e incrédula".

De resto, o próprio criador do ChatGPT, Sam Altman, fez uma publicação no X (antigo Twitter) em que só escreveu "her" - o título de um filme de ficção científica de 2013 em que Joaquin Phoenix encarna um homem solitário que se apaixona por uma voz de Inteligência Artificial, interpretada por Scarlett Johansson.