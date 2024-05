Reino Unido acelera indemnizações às vítimas do escândalo de sangue infetado

“A nossa expectativa é que os pagamentos finais comecem antes do final do ano”, apontou Glen.

“O governo fará mais pagamentos intermédios antes do estabelecimento do esquema completo”, disse o ministro John Glen na Câmara dos Comuns, um dia depois de um relatório contundente culpar o Estado e os médicos pelas falhas, que provocaram a morte de mais de 3 mil pessoas.

Mais de 30 mil pessoas contraíram hepatite e VIH no Serviço Nacional de Saúde britânico durante as décadas de 1970 e 1980, através de sangue e produtos sanguíneos infectados, muitos derivados de doações de grupos de maior risco, como prisioneiros.

O Reino Unido anunciou esta terça-feira que algumas vítimas do escândalo de sangue infetado vão receber indemnizações provisórias de 210 mil libras, mais de 246 mil euros, antes de entrar em funcionamento uma estrutura para pagar "compensações abrangentes".

Depois de lutar durante décadas por justiça e recompensa, as vítimas e as suas famílias viram a dedicação ser justificada esta segunda-feira pelo relatório de Brian Langstaff, presidente de um inquérito público sobre o escândalo.

O primeiro-ministro Rishi Sunak fez um “pedido de desculpas sincero e inequívoco por esta terrível injustiça”, acrescentando que os afetados receberiam “compensação abrangente”, sem limite para o custo total.

Glen disse que um novo órgão independente administraria a compensação, sob o comando do presidente interino Robert Francis, um advogado que recomendou, em 2022, que as vítimas fossem compensadas independentemente das conclusões do inquérito.

Cerca de 4 mil vítimas já receberam indemnizações de 100 mil libras do Estado até agora.

Glen disse que qualquer pessoa que tenha sido afectada por sangue, produtos sanguíneos ou tecidos contaminados com VIH ou hepatite C, ou que tenha desenvolvido uma infeção crónica por sangue contaminado com hepatite B, seria elegível para receber estas indemnizações.

Nos casos em que as vítimas morreram, a compensação será paga às suas heranças. As pessoas que cuidaram das vítimas, como parceiros e pais, podem solicitar indemnizações por direito próprio.

O governo não definiu um orçamento para estas indemnizações. No entanto, notícias da imprensa britânica estimam o custo total em mais de 10 mil milhões de libras, cerca de 11,7 mil milhões de euros.