Moldova assina parceria de segurança e defesa com a UE

A Moldova assinou esta terça-feira um acordo de parceria de segurança e defesa com a União Europeia, anunciou Josep Borrell. O país, candidato à adesão ao bloco europeu de 27 países, é o primeiro país externo à UE a assinar um acordo deste tipo.

Liderado pela Presidente Maia Sandu, abertamente pró-europeia, a Moldova, que vive entre a Ucrânia e a Roménia - Estado-membro da UE e da NATO -, tem a esperança de se juntar à União Europeia em 2030. Ameaçada pela Rússia na região separatista da Transnístria, tem condenado severamente a invasão russa da Ucrânia.

Josep Borrell, o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, declarou na rede social X (antigo Twitter) que a parceria "vai melhorar a resiliência do país" e "permitir enfrentar conjuntamente os desafios comuns de segurança", assim como "explorar novas áreas de cooperação".

A parceria implica a gestão integrada de fronteiras, a participação do país nas missões europeias de gestão de crises, uma cooperação facilitada nas áreas da cibersegurança e no combate à desinformação, assim como ajuda ao setor de defesa da Moldova através do Instrumento Europeu para a Paz (criado para colaborar com países parceiros da UE).