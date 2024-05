Funeral do Presidente do Irão com milhares de iranianos, mas celebrações contidas

No entanto, embora a televisão estatal tenha dito que uma grande multidão apareceu em Tabriz, alguns especialistas apontam um forte contraste no luto público em comparação com as comemorações pelas mortes de outras figuras importantes nos 45 anos de história da República Islâmica.

A televisão estatal transmitiu imagens ao vivo de pessoas em luto, muitas delas vestidas de preto, batendo no peito enquanto um camião coberto de flores brancas passava lentamente no meio da multidão, carregando os caixões embrulhados na bandeira nacional.

Milhares de iranianos compareceram esta terça-feira para homenagear o Presidente Ebrahim Raisi na cidade de Tabriz, depois da morte num acidente de helicóptero perto da fronteira com o Azerbaijão no fim de semana, onde também morreu o ministro dos Negócios Estrangeiros e outras sete pessoas.

Embora o Irão tenha proclamado cinco dias de luto por Raisi, houve pouca da retórica emotiva que acompanhou a morte de Qasem Soleimani, comandante sénior da elite da Guarda Revolucionária morto por um míssil dos Estados Unidos da América no Iraque, em 2020, e cujo funeral atraiu enormes multidões de pessoas em luto, chorando de tristeza e raiva.

O corpo de Raisi foi transportado de Tabriz, a cidade mais próxima do remoto local do acidente, para o aeroporto de Teerão, antes de seguir para a cidade muçulmana xiita sagrada de Qom. O corpo de Raisi vai regressar à capital para ficar na Grande Mesquita Mosalla, antes de ser transportado para a cidade natal, Mashahd, no leste do Irão, e ser enterrado na quinta-feira.



Os enlutados carregavam cartazes com imagens de Raisi, do ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amirabdollahian, do líder das orações de sexta-feira na cidade de Tabriz e de outras autoridades que também morreram no acidente.



Regime do Irão em crise profunda

A morte do Presidente iraniano ocorreu num momento de aprofundamento da crise entre a liderança clerical e a sociedade em geral, sobre questões que vão desde o reforço dos controlos sociais e políticos até às dificuldades económicas.



Para restaurar a legitimidade democrática, prejudicada após uma baixa participação, de cerca de 41%, nas eleições parlamentares de março, os governantes do Irão devem despertar o entusiasmo público para garantir uma elevada participação nas eleições presidenciais antecipadas, que terão lugar a 28 de junho.



Mas os iranianos ainda guardam memórias dolorosas da forma como lidaram com a agitação nacional desencadeada pela morte de uma jovem iraniana-curda em 2022, que foi reprimida por uma violenta reação estatal que envolveu detenções em massa e até execuções.