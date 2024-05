"Ultrajante" e "repulsa". EUA e Israel criticam pedido de mandado de detenção contra Netanyahu

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reage com “repulsa” ao mandado de captura pedido pelo procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI).

Netanyahu fala numa ação absurda que considera ser uma tomada de posição contra todo o Estado de Israel.

“Rejeito com repulsa a comparação do procurador de Haia entre o Israel democrático e os assassinos em massa do Hamas”, declarou o primeiro-ministro israelita, num comunicado avançado pela agência Reuters.

Netanyahu questiona a “audácia” do procurador Karim Khan de comparar o Hamas, “que assassinou, queimou, massacrou, decapitou, violou e sequestrou os nossos irmãos e irmãs e os soldados das IDF [Forças de Defesa de Israel] que travam uma guerra justa?”

O chefe do Governo de Israel considera que a posição do TPI “é exatamente o que parece o ‘novo antissemitismo’”.