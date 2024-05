Tribunal Penal Internacional pede detenção de Netanyahu e chefes do Hamas

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, pediu esta segunda-feira a emissão de mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar.

Netanyahu e Sinwar são suspeitos de crimes de guerra e crimes contra a humanidades, cometidos pelo menos desde 8 de outubro de 2023, diz o comunicado divulgado por Khan em Haia, Países Baixos, sede do TPI.

Khan também pediu ao TPI que emita mandados de captura contra o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, o comandante das Brigadas Al-Qassam, Mohammed Al-Masri, e o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh.

O que está em causa?

Aos responsáveis israelitas, o TPI aponto, como principais delitos, o uso da “fome de civis como método de guerra ”, o “ataque intencional contra a população civil” como crime de guerra e a “exterminação e/ou assassinato” como crime contra a humanidade.



Já no caso dos líderes do Hamas, as acusações principais são de “extermínio” e “assassinato” como crimes contra a humanidade , o uso da “violação e outros delitos de cariz sexual” e da tortura como crimes contra a humanidade, e ainda a “tomada de reféns como crime de guerra”.

Israelitas criticam TPI



De Israel já chegaram as primeiras reações ao comunicado do TPI. Um dos membros do gabinete de guerra do governo israelita, Benny Gantz, afirmou tratar-se de uma "profunda distorção da justiça e flagrante falência do ponto de vista moral".

O líder da oposição classificou a emissão do mandado de "desastrosa" e "imperdoável". "Estamos a travar uma guerra justa", afirmou, citado pela BBC.

[em atualização]