TPI. Procurador pede mandado de detenção de Netanyahu e chefes do Hamas

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, pediu esta segunda-feira a emissão de mandados de captura contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar.

Netanyahu e Sinwar são suspeitos de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, cometidos pelo menos desde 8 de outubro de 2023, diz o comunicado divulgado por Khan em Haia, Países Baixos, sede do TPI.

Khan também pediu ao TPI que emita mandados de captura contra o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, o comandante das Brigadas Al-Qassam, Mohammed Al-Masri, e o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh.

O que está em causa?

Aos responsáveis israelitas, o procurador Khan aponta, como principais delitos, o uso da “fome de civis como método de guerra ”, o “ataque intencional contra a população civil” como crime de guerra e a “exterminação e/ou assassinato” como crime contra a humanidade.



Já no caso dos líderes do Hamas, as acusações principais são de “extermínio” e “assassinato” como crimes contra a humanidade , o uso da “violação e outros delitos de cariz sexual” e da tortura como crimes contra a humanidade, e ainda a “tomada de reféns como crime de guerra”.

Segundo o comunicado, os dois lados podem ser acusados de um "ataque generalizado e sistemático contra a população civil".

Israelitas criticam TPI



De Israel já chegaram as primeiras reações ao comunicado do TPI. Um dos membros do gabinete de guerra do governo israelita, Benny Gantz, afirmou tratar-se de uma "profunda distorção da justiça e flagrante falência do ponto de vista moral".

O líder da oposição classificou o pedido de emissão do mandado de "desastrosa" e "imperdoável". "Estamos a travar uma guerra justa", afirmou, citado pela BBC.

[em atualização]