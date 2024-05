Reino Unido e Finlândia assinam parceria face ao risco de "agressão russa"

O acordo, que prevê uma cooperação reforçada para combater a desinformação e os ataques cibernéticos russos, e para participar na reconstrução da Ucrânia, será ratificado pelo chefe da diplomacia britânica, David Cameron, e pela homóloga finlandesa, Elina Valtonen, em Londres.

Os dois países irão declarar que a Rússia, que partilha uma fronteira de 1.300 quilómetros com a Finlândia, constitui "a ameaça mais significativa e direta à paz e estabilidade europeias", disse o ministério.

Londres e Helsínquia querem "trabalhar em conjunto nos desafios à segurança global e apoiar a Ucrânia até que a guerra seja vencida", acrescentou a diplomacia britânica, num comunicado.

Nos últimos meses, os dois países assinaram acordos de segurança com a Ucrânia, nos quais se comprometeram a continuar a fornecer a Kiev apoio militar e financeiro a longo prazo.

No caso da Finlândia, o acordo foi assinado a três de abril entre o Presidente finlandês, Alexander Stubb, e o seu homólogo ucraniano Volodymir Zelenski.

"Ao nos unirmos para apoiar a Ucrânia, inclusive fornecendo ajuda e treino militar, queremos deixar claro que a ameaça de agressão russa, depois da guerra que desencadeou, não será tolerada", declarou o ministro David Cameron.

"Esta parceria estratégica, baseada nos nossos valores partilhados, fará com que o Reino Unido e a Finlândia intensifiquem a sua cooperação para reforçar a segurança europeia e aproveitar novas oportunidades", colaborando em áreas como a ciência, tecnologia, energia e a luta contra a imigração ilegal, acrescentou Cameron.

Desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, as relações entre a Finlândia e a Rússia deterioraram-se significativamente. Abandonando décadas de não-alinhamento militar, o país nórdico aderiu à NATO em abril de 2023, provocando a ira de Moscovo.

Na sexta-feira, o Ministério da Defesa finlandês apresentou um projeto de lei que proíbe a compra de imóveis por cidadãos e empresas da Rússia e de outros países que representem uma ameaça à segurança nacional.

No dia três de maio, piratas informáticos russos que se apresentam como "NoName057" atacaram vários portais de instituições finlandesas em represália pelo apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia, anunciou o grupo no seu canal de mensagens Telegram.

Os ataques informáticos visaram as páginas de internet do Governo finlandês, da Câmara de Comércio, do Instituto de Arbitragem e do banco de imagens do Ministério da Defesa, de acordo com a lista divulgada pelo grupo de piratas.