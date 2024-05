Quem é Mohammad Mokhber, o Presidente interino do Irão?

O Presidente do Irão, Ebrahim Raisi, foi dado como morto esta segunda-feira, depois de o helicóptero onde seguia se ter despenhado na fronteira com o Azerbaijão no domingo, não se conhecendo em que condições ocorreu o acidente.

O líder supremo do Irão Ali Khamenei nomeou por isso, Mohammad Mokhber, até agora vice-presidente do país, como chefe de Estado interino.

Mas quem é Mokhber?

Como presidente interino, Mokhber faz parte de um conselho composto por três pessoas, juntamente com o presidente do parlamento e o chefe do poder judicial, que organizará uma nova eleição presidencial no prazo de 50 dias após a morte do presidente.

Nascido a 1 de setembro de 1955, Mokhber, assim como Raisi, é visto como próximo do líder supremo Ali Khamenei, que tem a última palavra em todos os assuntos de Estado.

Mokhber tornou-se o primeiro vice-presidente em 2021, quando Raisi foi eleito presidente.