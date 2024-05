Protegido de Ali Khamenei e possível sucessor do aiatolá. Quem era o Presidente do Irão?

O Presidente do Irão, Ebrahim Raisi, foi dado como morto na manhã desta segunda-feira, depois de o helicóptero onde seguia se ter despenhado na fronteira com o Azerbaijão no domingo, não se conhecendo em que condições ocorreu o acidente. Durante horas, Raisi foi dado como desaparecido, mas os destroços do helicóptero e os restos das vítimas já terão sido encontrados.

No local estiveram equipas de resgate e o exército iraniano, com o nevoeiro e a chuva intensa em região montanhosa a dificultar o trabalho das autoridades no local.

Com 63 anos, Raisi era um homem de linha dura, que anteriormente dirigiu o poder judicial do país, era caracterizado como um protegido e visto como o possível sucessor do líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei.

A sua vitória nas eleições presidenciais de 2021, na votação com a mais baixa taxa de participação na história do Irão, aconteceu envolta em polémicas desqualificações de rivais e trouxe redobrados poderes a homens fiéis a Ali Khamenei.

No poder, Raisi tomou uma posição dura nas negociações com seis grandes potências para relançar um acordo nuclear de 2015, vendo uma oportunidade de obter um alívio nas sanções dos EUA em troca de restrições modestas no seu cada vez mais avançado programa nuclear.

Com Donald Trump no cargo de Presidente, os EUA renegaram o acordo feito com Teerão e restauraram as sanções ao país, o que levou o Irão a violar as restrições nucleares.

A nível interno, Raisi também mostrou a sua linha conservadora: um ano após a sua eleição, as autoridades reforçaram a aplicação da “lei da hijab e da castidade”, com restrições ao que as mulheres podem vestir ou como se podem comportar.

Poucas semanas depois foi conhecido o caso de Mahsa Amini, uma jovem iraniana do Curdistão que morreu depois de presa pela polícia da moralidade por violar essa mesma lei.

O caso levou a meses de protestos por todo o país, num dos maiores desafios que o regime enfrentou desde a Revolução Islâmica de 1979. Centenas de pessoas morreram, mas Raisi resistiu no poder com o apoio de Ali Khamenei.