​Presidente do Irão morreu na queda de um helicóptero. O que sabemos?

Além do presidente, Ebrahim Raisi, seguia a bordo do helicóptero o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Hossein Amirabdollahian e seis outras pessoas, entre as quais a tripulação. Não houve sobreviventes.

O helicóptero que transportava Raisi despenhou-se na zona de Kalibar e Warzghan, na província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país, a mais de 500 quilómetros da capital, Teerão.

Mohsen Mansuri, ministro adjunto do Irão para assuntos executivos, indicou à agência noticiosa IRNA que o helicóptero onde seguia Raisi terá perdido o contacto com os outros dois da comitiva meia hora após levantarem voo.

Ebrahim Raisi, presidente do Irão , viajava num helicóptero, depois de ter estado numa cerimónia de inauguração de uma barragem, numa zona de fronteira com o Azerbaijão.

Foi acidente ou atentado?

Até ao momento, nada foi declarado sobre o que esteve na origem da queda do helicóptero. Um oficial israelita, citado sob anonimato pela Agência Reuters, já veio assegurar que nada tiveram a ver com a queda do helicóptero, declaração feita numa altura em que os dois países estão em conflito.

O incidente vai ser investigado?

Sendo um acidente doméstico não é requerido que sejam seguidas as regras internacionais. Especialistas ouvidos pela Agência Reuters consideram que é “pouco provável” que vá existir uma investigação. A Rússia, no entanto, já se disponibilizou para ajudar à investigação do incidente.

O que sabemos sobre o helicóptero?

Era um helicóptero Bell 212, um modelo desenhado no fim dos anos 60 para os militares canadianos. Trata-se de um aparelho versátil que pode ser usado em várias situações. O aparelho no qual viajava o presidente do Irão estava adaptado para o transporte de passageiros.

O Presidente morreu. E agora?

Segundo a constituição iraniana, quando um Presidente morre no exercício das suas funções quem assume as funções da presidência é o primeiro vice-presidente, atualmente Mohammad Mokhber. Depois é formado um conselho para garantir a realização de eleições até 50 dias depois da morte do Presidente. A expectativa é que as eleições iranianas decorram no início de julho.

No imediato, foram decretados 5 dias de luto nacional pela morte do presidente.

Quem é Mohammad Mokhber?

Mohammad Mokhber tem 68 anos e era até agora o primeiro vice-presidente do país, eleito em 2021, na mesma corrida eleitoral que elegeu Raisi como presidente do Irão. Mokhber é considerada uma pessoa próxima de Ali Khamenei, líder supremo do Irão. Em outubro de 2023, Mokhber visitou Moscovo. Durante a visita foi estabelecido um acordo para o fornecimento de armas à Rússia.