Morte do Presidente Raisi confirmada pelo governo do Irão

Depois de vários meios de comunicação estatais iranianos anunciarem esta segunda-feira a morte do Presidente Ebrahim Raïssi e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, numa queda de um helicóptero no noroeste do Irão, o próprio governo confirmou a notícia.

Em comunicado, o executivo iraniano lamenta a morte de nove pessoas, na sequência do acidente e descreve Raïssi como "trabalhador e incansável".

"Mantias as promessas e sacrificou a sua vida pela Nação", lê-se numa declaração do governo do Irão, citada pela CNN.

O helicóptero que transportava Raisi foi localizado esta segunda-feira numa montanha no noroeste do Irão, anunciaram os serviços de emergência, que admitiram ter pouca esperança de encontrar sobreviventes.

"O helicóptero do Presidente foi localizado. Os serviços de emergência estão a aproximar-se do local do acidente (...) A situação não é boa", declarou o chefe do Crescente Vermelho iraniano, Pirhossein Koolivand.

Também a televisão estatal iraniana admitiu não haver "qualquer sinal" de vida nos destroços do helicóptero, numa altura em que as equipas de salvamento estavam a cerca de dois quilómetros do local do acidente.

O helicóptero que transportava Raisi e Amir-Abdollahian despenhou-se na zona de Kalibar e Warzghan, na província do Azerbaijão Oriental, no noroeste do país.

O acidente deu-se no domingo, quando a comitiva regressava da fronteira com o Azerbaijão, onde Raisi inaugurou uma barragem com o seu homólogo azeri, Ilham Aliyev.

No terreno estão pelo menos 65 equipas de salvamento em operações de busca que estão a ser dificultadas devido ao denso nevoeiro e às fortes chuvas.

O vice-Presidente do Irão, Muhammad Mukhbar, deverá assumir o cargo de Presidente, segundo avançam os média iranianos. A decisão estará ainda pendente da aprovação do Ayatollah Ali Khamenei.

A Arábia Saudita, o Iraque e o Azerbaijão ofereceram ajuda a Teerão, enquanto o Presidente norte-americano, Joe Biden, foi informado sobre o incidente, segundo a Casa Branca, que não adiantou mais detalhes.

A Turquia já enviou 32 equipas de salvamento e seis veículos e a União Europeia ativou o serviço cartográfico de resposta rápida Copernicus a pedido do Irão.

Também a Rússia enviou uma equipa de socorro com 47 especialistas, veículos todo-o-terreno e um helicóptero.

Ebrahim Raisi, de 63 anos, um clérigo religioso de linha dura, foi eleito Presidente do Irão em 2021, numa eleição presidencial com a participação mais baixa da história da República Islâmica.

A sua liderança tem protagonizado uma intensificação da repressão contra ativistas, mulheres e críticos do regime.

Caso se confirme a morte de Raisi, será substituído pelo atual primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, de 68 anos, que está no cargo desde 2021 e anteriormente liderou o poderoso conglomerado "Execução da Ordem do Imã Khomeini". Por estas funções é alvo de sanções pelos Estados Unidos desde 2021.

Esta alteração deverá ter o "consentimento do Líder Supremo" do país, o 'ayatollah' Ali Khamenei, que já tinha apelado no domingo aos iranianos para "não se preocuparem" enquanto prosseguiam as buscas.

[Atualizado às 7h50]