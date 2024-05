Helicóptero com presidente do Irão sofre acidente

O helicóptero que transportava o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, terá sofrido um acidente, este domingo. De acordo com a agência Reuters, que cita a televisão estatal iraniana, o aparelho fez uma "aterragem brusca". Equipas de resgate já estão a caminho do local.

Os meios de comunicação local estão a fornecer relatos contraditórios sobre o incidente. No entanto, o ministro da administração interna do Irão, garantiu, no entretanto, que um dos helicópteros que faziam a escolta do presidente iraniano teve, de facto, uma aterragem atribulada.

Os esforços de resgate estão a ser dificultados pelas condições climatéricas, avança o mesmo ministro, que não adiantou mais detalhes.

O acidente terá acontecido perto da fronteira com o Azerbaijão, a mais de 500 quilómetros da capital, Teerão.

[Notícia atualizada às 14h34 de 19 de maio de 2024]