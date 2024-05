Exército localiza helicóptero em que viajava presidente do Irão

Mohsen Mansuri, ministro adjunto do Irão para assuntos executivos, indicou à agência noticiosa IRNA que o helicóptero onde seguia Raisi terá perdido o contacto com os outros dois da comitiva meia hora após levantarem voo, indicando que dois membros da tripulação estiveram em contacto com as equipas de resgate.

O exército iraniano diz já ter localizado a "posição exata" do helicóptero em que viajava Raisi, graças a um sinal da aeronave e a outro do telemóvel de um dos tripulantes. “Foi identificado o local exato da queda do helicóptero”, declarou o comandante do Exército no Azerbaijão Oriental, general Asghar Abbasqolizadeh, segundo a agência noticiosa oficial IRNA.

O helicóptero onde seguia o presidente do Irão, Ebrahim Raisi, sofreu este domingo um acidente junto à fronteira com o Azerbaijão, a mais de 500 quilómetros da capital, Teerão.

De acordo com a agência Reuters, que cita a televisão estatal iraniana, o aparelho fez uma "aterragem brusca" antes do acidente, informação garantida também pelo ministro da Administração Interna. A Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA) adianta ainda que também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amir-Abdollahian, estaria a bordo.

Já outra agência noticiosa afeta ao regime pediu aos iranianos que orassem pelo presidente e falou em "queda de helicóptero".



O Irão possui uma variedade de helicópteros no país, mas as sanções internacionais dificultam a obtenção de peças para os mesmos. A sua frota aérea militar também remonta, em grande parte, ao período anterior à Revolução Islâmica de 1979.

Raisi, de 63 anos, é um homem de linha dura que anteriormente dirigiu o poder judicial do país e é caracterizado como um protegido e possível sucessor do líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei.

Raisi venceu as eleições presidenciais iranianas de 2021, uma votação que registou a taxa de participação mais baixa da história da República Islâmica.

Ali Khamenei. "O povo do Irão não deve preocupar-se"

Em reação ao acidente, o líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei, apelou à calma e diz aos iranianos para "não se preocuparem" e indicou que "não haverá interrupção das funções do país", durante uma reunião com as famílias dos membros da Guarda Revolucionária em Teerão, segundo a agência de notícias IRNA.

O aiatolá disse ainda esperar que "Deus traga o Presidente e os seus companheiros de volta aos braços da nação". "Rezem, todos vós, pela saúde destes servidores", acrescentou.

As autoridades iraquianas, azeris, arménias e da Arábia Saudita ofereceram-se para ajudar na busca e salvamento do helicóptero, que se despenhou numa zona de difícil acesso perto da fronteira com o Azerbaijão e do qual não há notícias até ao momento.

[Notícia atualizada às 21h30 de 19 de maio de 2024]