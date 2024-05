Espanha chama embaixadora em Buenos Aires após ataque de Milei à mulher de Sánchez

"O senhor Milei, com o seu comportamento, levou as relações entre Espanha e Argentina ao momento mais grave na nossa história recente", reagiu o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, numa declaração em que anunciou que chamou a Madrid a embaixadora María Jesús Alonso, "para consultas", por um período 'sine die'.

O Governo espanhol chamou este domingo a embaixadora de Espanha em Buenos Aires para "consultas" devido às declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, que atacou a mulher do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, durante uma convenção de líderes de extrema-direita, em Madrid, chamando-lhe de "corrupta".

O ministro espanhol diz que Milei "foi recebido na capital de Espanha de boa-fé" e tratado "com todo o respeito e deferência devida", tendo sido colocado à disposição do Presidente da Argentina "os recursos públicos do Estado espanhol necessários" para a sua estadia, referindo que Milei decidiu responder com um "ataque frontal" à democracia e às instituições espanholas.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol diz ainda ser inaceitável que um chefe de Estado "insulte Espanha e o presidente do Governo de Espanha" durante uma visita ao país.

"Rompe com todos os usos diplomáticos e com as mais elementares regras da convivência entre países", afirmou Albares, que revelou ter contactado os líderes parlamentares dos partidos representados no parlamento espanhol e o alto representante da União Europeia para as Relações Externas, Josep Borrell, antes de anunciar a decisão de retirar a embaixadora de Buenos Aires.

Milei insultou a mulher de Pedro Sánchez e o primeiro-ministro espanhol durante o seu discurso na convenção organizada pelo Vox.

“As elites globais não se dão conta do quão destrutivo é implementar as ideias do socialismo. Não sabem que tipo de pessoas estão presas ao poder ou que abusos podem gerar. Como quando têm a mulher corrupta, se enlameam e precisam de cinco dias para pensar”, afirmou, referindo-se ao caso em que a mulher de pedro Sanchéz foi investigada por alegado tráfico de influências e corrupção.

O caso foi arquivado pelo Ministério Público espanhol no mês passado, que considerou que a queixa que deu origem ao caso não tem fundamento. Devido ao caso, Pedro Sánchez, disse precisar de “parar e refletir” sobre se continuaria à frente do Governo “apesar do lodaçal em que a direita e a extrema-direita pretendem transformar a política”.

Em causa estão alegadas ligações de Begoña Gómez a empresas privadas, como a companhia aérea Air Europa, que receberam apoios públicos durante a crise da pandemia ou assinaram contratos com o Estado quando Sánchez era já primeiro-ministro.