Blue Origin de Jeff Bezos lança a primeira tripulação ao limite do espaço desde 2022

A empresa espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, lançou este domingo a sua primeira tripulação em quase dois anos, retomando o negócio do turismo espacial depois da aterragem do foguete suborbital New Shepard em 2022. A bordo da cápsula no topo do foguete New Shepard da Blue Origin seguiram seis pessoas, que foram lançadas desde as remotas instalações de lançamento da empresa em Van Horn, no Texas.

O foguete separou-se da cápsula e a cápsula da tripulação subiu além dos limites da atmosfera da Terra, até aos 105,7 quilómetros. A cápsula, em forma de goma, que transportava a tripulação, voltou à Terra, coroando uma breve missão que aumentou o número de astronautas particulares da Blue Origin para 37.

A tripulação do New Shepard incluiu Ed Dwight, de 90 anos, o primeiro candidato negro a treinar como astronauta - escolhido pelo ex-presidente dos EUA John Kennedy em 1961 -, mas que nunca tinha ido ao espaço.

Os outros passageiros, que incluem um investidor em capitais de risco, são clientes do negócio de turismo espacial da Blue Origin, com o lugar de Ed Dwight a ter sido patrocinado por uma organização sem fins lucrativos e por uma fundação privada. Em setembro de 2022, o único foguete da Blue Origin, o New Shepard, sofreu uma falha a meio de um voo, durante uma missão de pesquisa não tripulada. A falha estrutural no bocal do motor do foguete, concluiu a empresa, forçou o fim da missão.