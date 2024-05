Rio Grande do Sul anuncia construção de "cidades temporárias" para desalojados das cheias

O governo regional do Rio Grande do Sul, estado brasileiro devastado pelas chuvas desde o fim de abril, anunciou esta sexta-feira um plano de reconstrução e a criação de quatro "cidades temporárias" para receber milhares de desabrigados.

As instalações temporárias serão construídas em complexos desportivos e culturais nas cidades de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e Guaíba, que serão adaptados para acomodar pessoas por mais tempo.

As áreas de instalação em cada município ainda estão em avaliação em conjunto com as prefeituras. Em Canoas, o Centro Olímpico Municipal (COM) é a alternativa. Em Porto Alegre, o Porto Seco, na Zona Norte. Em São Leopoldo foi indicado o Centro de Eventos, e em Guaíba ainda não há definição.

O plano para construir soluções para dar melhores condições de habitação temporária foi apresentado pelo governo regional em conferência de imprensa.

Segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil local, cerca de 78 mil pessoas estão desabrigadas (alojadas em abrigos públicos por terem perdido as suas casas) e 540 desalojadas (a residir com parentes ou amigos) devido às chuvas que atingiram todo o estado e que afetaram pelo menos 2,2 milhões de pessoas que vivem em 461 cidades do Rio Grande do Sul.