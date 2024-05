Gaza. Hamas diz que morreram 35.386 pessoas desde início da guerra

O Ministério da Saúde do Hamas atualizou este sábado, para 35.386 pessoas, o número de mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre Israel e o movimento islâmico palestino.

Em comunicado, o Ministério da Saúde de Gaza, organismo dependente do Hamas, refere que em 24 horas morreram 83 pessoas, isto numa noite de "intensos bombardeamentos" em Jabalia, no norte do enclave, e de se terem registado novos movimentos de tropas em Rafah, no sul.

Em mais de sete meses de guerra, registaram-se 79.366 feridos, refere o mesmo organismo, citado quer pela agência AFP, quer pela EFE.

"Israel cometeu massacres contra famílias na Faixa de Gaza, causando 83 mortos e 105 feridos durante as últimas 24 horas", lê-se no comunicado que dá conta de uma contagem nos hospitais do enclave.

O número total de feridos atingiu hoje 79.366 desde 07 de outubro, após 225 dias de combates.

Mais de 1,7 milhões de habitantes de Gaza -- a maioria da população -- foram deslocados e mais de um milhão passam fome.

O porta-voz da Defesa Civil na Faixa de Gaza, independente do Hamas, disse hoje que a destruição em Jabalia é "massiva", depois de mais de 300 casas terem sido "completamente destruídas".

Na sexta-feira, a chegada de ajuda humanitária começou através do cais flutuante, ancorado na costa de Gaza, numa altura em que, segundo a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o número de veículos com alimentos e combustível que entram em Gaza caiu para níveis "perigosamente baixos" nas últimas duas semanas.

Após o encerramento da passagem sul de Rafah, apenas cerca de 100 camiões entram no enclave por dia, em comparação com os 600 que seriam necessários para resolver a situação de fome.