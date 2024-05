Direita radical reúne-se em Madrid com Milei como convidado

A direita radical europeia reúne-se este sábado e domingo em Madrid numa convenção do partido Vox e do grupo Conservadores e Reformistas do Parlamento Europeu que tem como convidado especial o Presidente da Argentina, Javier Milei.

Este encontro de "movimentos e líderes patriotas", como o definiu o Vox, partido da extrema-direita espanhola, realiza-se na pré-campanha das eleições de junho para o Parlamento Europeu e será apresentado hoje à tarde, em Madrid, o manifesto eleitoral dos Conservadores e Reformistas (ERC, na sigla em inglês).

Estarão em Madrid, e farão intervenções na convenção, no domingo, entre outros, o espanhol Santiago Abascal, líder do Vox, o português André Ventura (Chega), a francesa Marine Le Pen (União Nacional) e o ex-primeiro-ministro da Polónia Mateuwsz Morawiecki (Lei e Justiça, PiS).

Haverá ainda intervenções, mas por videoconferência, dos primeiros-ministros de Itália, Giorgia Meloni (Irmãos de Itália), e da Hungria, Viktor Orbán (Fidesz).

Estes partidos não estão todos filiados no mesmo grupo no Parlamento Europeu, dividindo-se entre o ERC (Vox, Irmãos de Itália, PiS e, previsivelmente, após as eleições, Fidesz) e o Identidade e Democracia (ID, do Chega e União Nacional).

Todas estas forças são consideradas de direita radical, extrema-direita ou nacionalistas conservadoras, com discursos frequentemente qualificados por adversários e académicos como xenófobos, focados na imigração e no controlo de fronteiras, entre outros temas.

"Nesta convenção será dada especial ênfase à importância da cooperação entre diversos grupos do Parlamento Europeu, com o fim de formar uma alternativa à deriva centralista e socialista da antiga maioria [no Parlamento Europeu]", lê-se num comunicado do Vox.

Além dos dirigentes europeus, estarão na convenção "Europa Viva 2024" o Presidente da Argentina, Javier Milei, o ex-Presidente do Chile Jose Antonio Kast e o ministro israelita da Luta Contra o Antissemitismo, Amichai Chikli.

O Vox destacou, no mesmo comunicado, que Milei já esteve na convenção anual do partido, em Madrid, em 2022, ainda como candidato presidencial, e que Abascal foi um dos convidados para a tomada de posse do atual Presidente da Argentina, em dezembro de 2023, em Buenos Aires.

Sobre a presença do ministro Amichai Chikli, "ratifica o compromisso do Vox com Israel face à ameaça para toda a comunidade internacional que representa o Hamas", escreveu o partido, referindo-se ao grupo islamita que controla o território palestiniano da Faixa de Gaza desde 2007.

No caso de André Ventura, o Vox lembrou que esteve em Espanha nas convenções do partido de 2021 e 2022 e que Abascal participou na campanha do Chega das legislativas portuguesas de março passado.

Milei chegou a Madrid na sexta-feira e não tem previstos encontros com autoridades de Espanha nesta primeira viagem ao país após ter tomado posse como Presidente da Argentina.

O Governo argentino explicou que Milei regressará a Espanha em junho e aí pedirá audiências oficiais ao Rei Felipe VI e ao primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez.

No início deste mês, um ministro espanhol, Oscar Puente, sugeriu, numa declaração pública, que Milei consome drogas, originando um protesto por parte do Governo argentino.

Puente matizou depois as declarações e o Governo da Argentina deu por sanada a polémica após um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha ter realçado os laços históricos de amizade entre os dois países.

As intervenções dos dirigentes internacionais na convenção do Vox deste fim de semana serão todas no domingo.

Hoje, os trabalhos focam-se em mesas de debate organizadas pelo ECR, que têm temas como "O futuro da Europa", "Meios de comunicação e poder político" e "Vozes de liberdade contra a esquerda criminosa".