Afeganistão. Ataque contra turistas faz seis mortos

O balanço do ataque contra um grupo de turistas estrangeiros ocorrido na sexta-feira em Bamiyan, cidade no centro do Afeganistão, subiu para seis mortos, informou o Governo afegão.

Segundo disse à agência AFP Abdul Mateen Qani, porta-voz do Ministério da Administração Interna local, morreram no ataque também três cidadãos afegãos, dois civis e um identificado como sendo um talibã.

O Governo afegão já tinha comunicado a morte de três estrangeiros, sem adiantar a nacionalidade.

Entretanto, fontes oficiais do Governo espanhol confirmaram a morte de três turistas espanhóis no ataque.

Segundo a agência EFE, o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, adiantou que uma delegação diplomática viajará para o Afeganistão nas próximas horas, para repatriar os corpos dos três turistas, originários da região da Catalunha, bem como a mulher, também catalã, que se encontra ferida gravemente e outros dois viajantes espanhóis que escaparam ilesos.

De acordo com os relatos dos sobreviventes ouvidos pela EFE, o ataque aconteceu na tarde de sexta-feira, na zona do mercado da cidade, onde um homem começou a disparar indiscriminadamente contra um grupo de 13 turistas estrangeiros.

Segundo indicações dadas na sexta-feira pelo Ministério da Administração Interna afegão, quatro estrangeiros e três afegãos ficaram feridos no ataque.

A mesma fonte adiantou que quatro suspeitos foram detidos pelo ataque.

"O Emirado Islâmico condena firmemente este crime, expressa o seu profundo pesar às famílias das vítimas e garante que todos os criminosos serão encontrados e punidos", garantiu o porta-voz do Ministério da Administração Interna.

Os ataques mortais contra cidadãos estrangeiros têm sido muito raros no Afeganistão desde que os talibãs regressaram ao poder em agosto de 2021.

Em 2001, os talibãs destruíram os Budas de Bamiyan, principal destino turístico do Afeganistão.