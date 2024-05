Presidente da Argentina visita Espanha para participar em reunião do Vox

O presidente da Argentina, Javier Milei, inicia na sexta-feira uma visita a Espanha, onde participa na convenção do partido de extrema-direita Vox, não estando previstas reuniões com o rei Filipe VI ou com membros do governo.

O ultraliberal Milei, no poder desde 10 de dezembro passado, partiu ao fim da tarde no avião presidencial do aeroporto internacional de Buenos Aires, com destino a Madrid, onde chegará na sexta-feira de manhã.

Segundo o porta-voz do governo argentino, Manuel Adorni, citado pela agência EFE, Milei tenciona reunir-se com as autoridades espanholas numa segunda deslocação ao país, em junho, quando irá receber um prémio em Madrid.

Na sexta-feira, Milei vai apresentar o seu livro "El camino del libertario" e no sábado, o presidente e alguns elementos da sua comitiva, incluindo a irmã Karina Milei, secretária-geral da presidência, reúnem-se com dirigentes de empresas espanholas.

Milei tem ainda previsto um encontro com o deputado e presidente do partido Vox, Santiago Abascal, o seu principal aliado político em Espanha.

O ato central da visita terá lugar no domingo, quando o presidente argentino vai discursar na convenção anual do Vox, depois de já ter participado na edição do ano passado, quando era candidato presidencial.