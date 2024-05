Netanyahu diz que "batalha de Rafah" é "decisiva"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reiterou esta quinta-feira que a ofensiva terrestre lançada em Rafah há dez dias "é decisiva" e determinará a guerra, após cinco soldados terem sido mortos por fogo israelita no norte da Faixa de Gaza.

"A batalha de Rafah é decisiva. Não visa apenas o que resta dos seus batalhões (do movimento islamita palestiniano Hamas), mas também as suas rotas de fuga e linhas de abastecimento. Esta batalha, da qual sois parte integrante, vai decidir muitas coisas nesta campanha", declarou Netanyahu, citado num comunicado do seu gabinete, dirigindo-se a soldados a combater em Rafah, após um voo de reconhecimento aéreo sobre a cidade, no extremo sul de Gaza.

As declarações do líder israelita surgem no mesmo dia em que o Exército confirmou que cinco soldados morreram e sete ficaram feridos no campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza, depois de um tanque israelita ter disparado contra o edifício em que se encontravam -- o que eleva para 278 o número de soldados israelitas mortos desde o início da ofensiva terrestre à Faixa de Gaza, em outubro do ano passado, segundo dados militares.