Exército israelita diz ter recuperado corpos de três reféns

As forças israelitas recuperaram os corpos de três reféns em Gaza, segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF).





Os corpos são de Shani Louk, Amit Buskila e Itzhak Gelerenter. As IDF afirmaram que tinham sido assassinados em 7 de outubro e os seus restos mortais levados para Gaza.





Os meios de comunicação social locais informaram que os corpos foram encontrados num túnel do Hamas.





Cerca de 1.200 pessoas foram mortas num ataque sem precedentes quando atiradores do Hamas invadiram Israel. Levaram 252 pessoas de volta para Gaza como reféns.





O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, considerou a notícia “de partir o coração”.





“Devolveremos todos os nossos reféns, tanto os vivos como os mortos”, afirmou.





Em comunicado, as FDI afirmam que os corpos foram recuperados numa operação realizada durante a noite. A IDF actuou com base em informações obtidas através de “interrogatórios de terroristas” detidos em Gaza.





As três vítimas foram mortas num cruzamento próximo do local do massacre do festival Nova, no sul de Israel, e os seus corpos foram levados para Gaza.





Mais de 360 pessoas foram mortas no festival. Cerca de 125 reféns continuam desaparecidos, tendo os restantes sido libertados ou resgatados.