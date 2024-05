Bolsonaro recebe alta hospitalar após passar duas semanas internado

O ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro recebeu alta, esta sexta-feira, de um hospital em São Paulo, depois de passar duas semanas internado para tratamento de erisipela, uma infeção de pele provocada por bactérias, e outros problemas de saúde.

A informação sobre a alta hospitalar foi divulgada pelas redes sociais de Bolsonaro, que estava internado em São Paulo desde o passado dia 6, quando foi transferido de um hospital em Manaus, após apresentar um quadro de desidratação e infeção na pele.

Na semana passada, enquanto ainda estava internado, Bolsonaro também relatou ter sido diagnosticado com uma aderência (brida) na região abdominal, problema que pode prejudicar o trânsito intestinal e pelo qual já esteve internado no passado.

Bolsonaro sofre problemas digestivos recorrentes desde que, a 6 de setembro de 2018, foi esfaqueado num comício eleitoral e ficou ferido, no município de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais.

O ex-chefe de Estado foi internado no passado dia 3 na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, para onde se deslocava para compromissos políticos, tendo em vista as eleições autárquicas de outubro próximo.

Bolsonaro também enfrenta vários processos judiciais, um deles ligado a supostos planos golpistas para impedir a posse do atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que o derrotou nas eleições de 2022.

O ex-presidente brasileiro também é investigado por espalhar notícias falsas, por se apropriar de joias que teria recebido quando era Presidente e que de acordo com a lei deveriam ter sido incorporadas no património do Estado, e por falsificar certificados de vacinação contra a covid-19 para si e a sua filha.