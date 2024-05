Robert Fico fora de perigo. Primeiro-ministro da Eslováquia atingido a tiro

Perto das 20h00, hora de Lisboa, e segundo a imprensa local, o primeiro-ministro continuava a ser operado. No local, estavam vários membros do Governo e, segundo a ministra da Saúde, ainda se encontravam em choque com a tentativa de assassinato. "Devo dizer que ainda estamos todos em choque com o que aconteceu. Todos os nossos colegas assistiram ao vivo, estávamos a poucos metros do evento”, disse Zuzana Dolinková, em declarações aos jornalistas nas instalações do hospital.

A ministra acrescentou que o estado de saúde do primeiro-ministro é crítico.

A informação de que o primeiro-ministro continuava na sala de operações foi também confirmada pelo ministro da Administração Interna. "O autor do crime disparou 5 tiros e o primeiro-ministro encontra-se em estado crítico. Ainda na mesa de operações”, disse Matúš Šutaj Eštok.

Fico atingido depois de reunir-se com ministros

Robert Fico, que falava com apoiantes no momento em que foi atingido a tiro, foi transportado de imediato para o hospital, num helicóptero. Antes do atentado, Fico estava reunido com os membros do seu governo, escreve a imprensa local.



Três ministros saíram da reunião antes do chefe de Governo e dirigiram-se ao grupo de pessoas que estavam no local, sem que nenhum incidente fosse relatado. De seguida, foi o próprio primeiro-ministro que foi cumprimentar os apoiantes. Nesse momento, um homem que estava entre a multidão disparou vários tiros e foi imediatamente imobilizado pelo corpo de segurança.