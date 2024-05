Primeiro-ministro da Eslováquia encontra-se estável, mas ainda em estado "muito grave"

O primeiro-ministro da Eslováqui encontra-se estável, mas mantém-se em estado "muito grave", de acordo com uma fonte do hospital onde está internado.

Segundo a Reuters, Robert Fico continua na unidade de cuidados intensivos, depois de uma cirurgia de cinco horas para tratar vária feridas, depois de ter sido baleado na quarta-feira.

O atirador, um homem de 71 anos, já foi detido. O chefe de Governo foi atingido cinco vezes na zona do abdómen e numa mão, sendo sido submetido a uma cirurgia de emergência.



Segundo a Reuters, o vice-primeiro-ministro afirmou que "felizmente, tanto quanto sei, a operação correu bem", e que o primeiro-ministro "vai sobreviver" e já não está "numa situação de perigo de vida".

Robert Fico, que falava com apoiantes no momento em que foi atingido a tiro, foi transportado de imediato para o hospital, num helicóptero. Antes do atentado, Fico estava reunido com os membros do seu governo, escreve a imprensa local.



Três ministros saíram da reunião antes do chefe de Governo e dirigiram-se ao grupo de pessoas que estavam no local, sem que nenhum incidente fosse relatado. De seguida, foi o próprio primeiro-ministro que foi cumprimentar os apoiantes. Nesse momento, um homem que estava entre a multidão disparou vários tiros e foi imediatamente imobilizado pelo corpo de segurança.