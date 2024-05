Citroën chama a oficina 600 mil carros devido a problemas no airbag

A Citroën chamou à oficina mais de 600 mil carros dos modelos C3 e DS3, por causa de problemas no airbag.

Este apelo foi feito em 20 países e abrange automóveis destes dois modelos produzidos entre 2009 e 2019.

Segundo a France Presse, a chamada de atenção está a ser feito em países do sul da Europa, do Médio Oriente e do Norte de África,

O gás dos airbags destes veículos está a deteriorar-se com o passar dos anos. Isto pode afetar peças do airbag que, depois, ao ser acionado em caso de acidente, pode lançar partículas que podem provocar ferimentos.

A chamada da Citroën foi enviada aos donos registados destes veículos no início de maio.