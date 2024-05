China e Rússia vão cooperar no setor automóvel

Rússia e China vão continuar a trabalhar em conjunto para desenvolver as suas indústrias automóveis, face ao aumento das taxas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos sobre carros elétricos chineses, afirmou hoje o Presidente russo, Vladimir Putin.

"Saudamos a cooperação com os amigos chineses no domínio da produção automóvel, onde as empresas chinesas estão a alcançar um sucesso claro e muito óbvio", disse Putin, numa declaração conjunta aos órgãos chineses e russos, após ter reunido com o Presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim.