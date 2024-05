Caça ao homem. Quem é "A Mosca" que se tornou o inimigo número em França?

Em França, continuam as buscas para encontrar Mohamed Amra, conhecido como "A Mosca", que se encontra em fuga, depois de a carrinha prisional que o transportava ter sido alvo de uma emboscada na terça-feira. Um carro bateu de frente na carrinha de segurança assim que o veículo passou numa portagem e homens armados com metralhadoras dispararam sobre o veículo, matando dois guardas prisionais e ferindo outros três gravemente. A emboscada ocorreu na portagem da autoestrada A154, em Val-de-Reuil, na Normandia. Os cinco homens fugiram em dois carros que, mais tarde, foram encontrados abandonados e queimados. Agora, de acordo com o "Le Monde", 350 polícias levam a cabo a caça ao homem daquele que se tornou o "inimigo público número um" de França e dos quatro homens armados, que continuam a monte depois do ataque. A pedido das autoridades francesas, também a Interpol – Organização Internacional de Polícia Criminal emitiu, na quarta-feira, um mandado de captura internacional – "Alerta Vermelho" – para Mohamed Amra. Este alerta, que assinala pessoas consideradas fugitivas, é enviado a todas as forças policiais do mundo. O alerta vermelho da Interpol identificava-o como suspeito de "aquisição, detenção, transporte, oferta ou eliminação de estupefacientes".

Num momento em que a pressão para encontrar os fugitivos é grande, depois deste ataque violento, o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, assegurou no Parlamento que eles "vão pagar": "Estamos a seguir-vos, vamos encontrar-vos e vamos castigar-vos." O ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, garantiu que foi mobilizado um dispositivo "sem precedentes" composto por centenas de agentes para estas buscas. O caso foi entregue aos procuradores do gabinete francês de luta contra o crime organizado – JUNALCO (National Jurisdiction against Organised Crime). Quem é "A Mosca", o "inimigo público número um" francês?

Mohamed Amra é conhecido como "A Mosca", tem 30 anos e estava a ser transportado de uma audiência em Rouen para uma prisão em Evreux quando a carrinha prisional foi emboscada. Segundo o "Le Parisien", Amra nasceu em Rouen, no norte de França. O fugitivo tem um longo registo criminal, com pelo menos 13 condenações anteriores por várias infrações menores — como condução sem carta, roubo e outras — e, segundo a procuradora de Paris, Laure Beccuau, a sua primeira condenação ocorreu em 2009, quando tinha apenas 15 anos. Beccuau afirmou ainda que a maioria das suas condenações foram proferidas por tribunais do norte de França, mas que também cumpriu pena em Paris e Marselha, e que que muitas das suas condenações foram por roubo. "Até à data, o seu registo criminal não menciona qualquer condenação por infrações relacionadas com drogas", acrescentou. Fontes policiais afirmaram que Amra é um traficante de droga de nível médio que tinha ligações a um poderoso gang de Marselha, conhecido como "Blacks". Amra tinha sido condenado pelo tribunal de Évreux a 18 meses de pena por roubos agravados a supermercados e lojas, entre agosto e outubro de 2019, e estava detido na prisão de Val de Reuil. O fugitivo estava também a ser investigado em vários processos. Segundo os procuradores, tinha sido indiciado por "um rapto que levou à morte" e era suspeito de ter ordenado um homicídio a 17 de junho de 2022.

Segundo o "Le Figaro", um dos casos, que esta a ser investigado desde janeiro de 2022 pelo Tribunal Judicial de Rouen, é por "tentativa de extorsão com arma, tentativa de homicídio e posse de arma de categoria B". Outro caso que está a ser investigado, este desde setembro de 2023 e pelo Tribunal Judicial de Marselha, é a suspeita de "homicídio em grupo organizado, rapto e tomada de reféns e participação numa associação criminosa com vista à prática de um crime". Em entrevista à BFM TV, Emmanuel Baudin, um líder sindical e guarda prisional, relatou que Amra tinha tentado fugir "há dois ou três dias, serrando as barras da cela". Apesar desta tentativa, não era um prisioneiro de segurança máxima e a sua deslocação na terça-feira foi realizada com uma escolta de nível 3, ou seja, de cinco guardas prisionais. O "Le Parisien" refere que as identidades dos criminosos que realizaram a emboscada ainda são ainda desconhecidas, mas que Amra tem uma vasta rede de contactos no mundo da droga na Normandia. Quem são as vítimas do ataque?

Segundo o ministro da Justiça francês, Eric Dupond-Moretti, os agentes mortos durante o ataque foram os primeiros guardas prisionais que morreram no cumprimento do dever desde 1992. As vítimas da emboscada em Eure são Fabrice Moello, de 52 anos, e Arnaud Garcia, de 35 anos. Os dois homens eram naturais de Caen.