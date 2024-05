Ataque contra primeiro-ministro Fico. Agressor agiu sozinho e de forma premeditada

O autor do ataque ao primeiro-ministro eslovaco foi acusado de tentativa de homicídio, tendo o Governo referido esta quinta-feira que o suspeito agiu sozinho e que o crime teve motivação política.

O Executivo da Eslováquia acrescentou ainda que Robert Fico ainda não está fora de perigo e apelou à calma da população.

O chefe do Governo eslovaco, baleado várias vezes na quarta-feira e submetido a cirurgias, "não está fora de perigo de vida", anunciou em conferência de imprensa o vice-primeiro da Eslováquia, Tomas Taraba, que indicou que as autoridades continuarão a atualizar o estado de saúde do primeiro-ministro nas próximas horas.

O ministro do Interior, Matus Sutaj Estok, revelou que o autor, que foi detido após o ataque, admitiu que o crime teve motivações políticas, mas não pertence "a nenhum partido extremista, nem de esquerda nem de direita".

Já o vice-primeiro-ministro do país, citado pela Agência Reuters, adiantou que o ato foi premeditado.

Na quarta-feira à tarde, o primeiro-ministro foi baleado várias vezes quando se dirigiu a um grupo de pessoas que estavam em protesto, à porta de um edifício onde decorria uma reunião com vários elementos do Governo. O agressor estava nesse grupo e, após os disparos, foi de imediato imobilizado e detido pelos polícias no local.