Primeiro retrato de Carlos III desde a coroação tem uma borboleta e muito vermelho

O Rei Carlos III revelou, na terça-feira, o primeiro retrato do monarca britânico desde que assumiu o trono, uma imagem com um fundo em tons de vermelho e rosa, na qual veste o uniforme da Guarda de Gales, da qual é coronel desde 1975.



A pintura é do artista Jonathan Yeo e retrata o rei com as mãos sobre o punho da sua espada e uma borboleta monarca (Danaus plexippus) no seu ombro. Na imagem, o vermelho do uniforme desvanece no fundo de tons vermelhos e rosa, destacando o rosto do Rei.

Este retrato foi encomendado pela Drapers' Company, que foi criada há mais de 600 anos como uma associação para comerciantes de lã, e servia para celebrar os 50 anos de Charles como membro da mesma. Por isso, o retrato começou a ser pintado mais de um ano antes de Carlos se tornar rei, em junho de 2021, quando ainda era o Príncipe de Gales, e a última sessão foi em novembro de 2023.

O retrato tem cerca de 2,5 metros por 2,5 metros e estará em exposição na Philip Mould Gallery, em Londres, entre 16 de maio e 14 de junho. Depois, a partir do final de agosto, será exposto no Drapers' Hall - que é atualmente uma instituição filantrópica - que tem uma galeria com retratos de monarcas, desde o Rei Jorge III até à Rainha Vitória.