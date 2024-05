(Em atualização)

O primeiro-ministro da Eslováquia foi atingido a tiro esta quarta-feira em Handlová, cidade a 150 quilómetros da capital Bratislava, pouco antes das 15 horas (hora local, menos uma em Lisboa).

Segundo a imprensa eslovaca, Robert Fico, que falava com apoiantes no momento em que foi atingido a tiro, foi transportado de imediato para o hospital, num helicóptero.

O atirador já foi detido.

Quanto ao primeiro-ministro, não se sabe para que hospital foi levado — a imprensa diz apenas que Fico não se encontra no hospital Bojnice, o mais próximo do local do acidente, citando o diretor do hospital. “Não sei e não posso dizer mais nada sobre isso”, disse Peter Glatz.

O atentado contra o primeiro-ministro foi confirmado em plena sessão plenária do parlamento eslovaco por Ľuboš Blaha, vice-presidente do Conselho Nacional da República Eslovaca. Os trabalhos da sessão foram imediatamente suspensos.

Robert Fico é primeiro-ministro da Eslováquia desde outubro de 2023, cargo que ocupou em dois outros momentos: primeiro entre 2006 e 2010 e depois de 2012 a 2018.