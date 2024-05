Primeiro-ministro da Eslováquia atingido a tiro

O primeiro-ministro da Eslováquia foi atingido a tiro esta quarta-feira em Handlová, cidade a 150 quilómetros da capital Bratislava, pouco antes das 15 horas (hora local, menos uma em Lisboa). O atirador, um homem de 71 anos, já foi detido. O chefe de Governo foi atingido na zona do abdómen e numa mão e corre perigo de vida. Na Eslováquia, a imprensa está a noticiar o caso como uma tentativa de assassinato do primeiro-ministro.

Robert Fico, que falava com apoiantes no momento em que foi atingido a tiro, foi transportado de imediato para o hospital, num helicóptero. Antes do atentado, Fico estava reunido com os membros do seu governo, escreve a imprensa local.

Três ministros saíram da reunião antes do chefe de Governo e dirigiram-se ao grupo de pessoas que estavam no local, sem que nenhum incidente fosse relatado. De seguida, foi o próprio primeiro-ministro que foi cumprimentar os apoiantes. Nesse momento, um homem que estava entre a multidão disparou vários tiros e foi imediatamente imobilizado pelo corpo de segurança.