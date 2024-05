Por uma Ucrânia livre. Antony Blinken surpreende e toca guitarra num bar

Antony Blinken apareceu de surpresa num bar, em Kiev, para uma atuação a apelar a uma Ucrânia livre.

Em visita diplomática à capital ucraniana, o secretário de Estado norte-americano protagonizou um momento mais descontraído, mas que já estava planeado segundo o "The New York Times", surgindo em palco com uma banda local para atuar "Rocking in the Free World", de Neil Young.

Anteriormente, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos sustentou que a nova ajuda militar norte-americana à Ucrânia, recentemente aprovada, fará uma “verdadeira diferença” no campo de batalha.

Nos últimos dias, as tropas de Moscovo capturaram cerca de 100 a 125 quilómetros quadrados na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, ao mesmo tempo que fazem esforços concertados para penetrar na província parcialmente ocupada de Donetsk, no leste do país.

Analistas consideram que este é um dos períodos mais perigosos para a Ucrânia desde o início da invasão russa.

“Sabemos que este é um momento desafiador”, disse Blinken em Kiev, onde se encontrou com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o seu homólogo, Dmytro Kuleba.

A visita ocorre menos de um mês depois de o Congresso dos Estados Unidos ter aprovado um pacote de assistência externa, há muito adiado, que reserva mais de 55 mil milhões de euros a Kiev, incluindo a reposição de sistemas de artilharia e de defesa aérea que se encontram praticamente esgotados.