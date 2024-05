Israelitas atacam novamente sede da UNRWA em Jerusalém Oriental

Residentes israelitas incendiaram na noite de terça-feira o perímetro da agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA) em Jerusalém Oriental, denunciou o responsável desta organização.

"Mais uma tentativa de fogo posto ontem à noite [terça-feira] por crianças e jovens israelitas contra a UNRWA em Jerusalém. Isto tem de acabar", escreveu o comissário da agência, Philippe Lazzarini, na rede social X (antigo Twitter), anexando à publicação um vídeo que mostra as chamas no recinto da sede.

Na semana passada, o responsável já tinha anunciado o encerramento das instalações da agência da ONU em Jerusalém Oriental, após duas tentativas de fogo posto imputadas a "extremistas israelitas".

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, a UNRWA está na mira de Israel, que acusou uma dezena de funcionários da agência de estarem envolvidos nos atentados do Hamas de 07 de outubro.

Telavive alega também que mais de 200 funcionários da agência estão ligados ao grupo palestiniano.

"A ONU, desde que Israel se retirou de Gaza, tornou-se essencialmente um colaborador do Hamas e, mais do que isso, tornou-se uma entidade terrorista", disse hoje o embaixador israelita na ONU, Gilad Erdan, à rádio do Exército israelita, recusando-se a desenvolver a acusação.