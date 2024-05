China anuncia medidas legais contra actividades separatistas em Taiwan

O governo chinês anunciou esta quarta-feira a criação de "medidas legais para punir severamente as pessoas envolvidas em atividades separatistas e que incitam à divisão do país", em referência àqueles que Pequim considera apoiantes da independência de Taiwan.

O porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado (Executivo) da China, Chen Binhua, declarou, em conferência de imprensa, que está "preocupado com a posição intransigente do Partido Democrático Progressista (DPP) relativamente à independência", poucos dias antes da tomada de posse do Presidente eleito William Lai, considerado um "desordeiro" por Pequim.