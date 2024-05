Caça ao homem. Recluso escapa depois de emboscada que matou guardas prisionais em França

Pelo menos, dois guardas prisionais morreram esta terça-feira na sequência de uma emboscada a uma carrinha prisional que transportava um recluso entre Rouen e Evreux, no noroeste de França. O ataque desencadeou uma grande caça ao homem.

Os guardas foram mortos a tiro durante um ataque a uma carrinha que transportava um recluso, por volta das 11h00, no horário local (10h00 em Lisboa)", afirmou uma fonte policial em declarações à AFP. Segundo a mesma fonte, a emboscada ocorreu na portagem de Incarville, no departamento de Eure, tendo resultado na fuga do preso e um dos criminosos ficou ferido.