UE aprova pagamentos regulares a Kiev num total de 50 mil milhões de euros

Os ministros das Finanças da União Europeia aprovaram esta terça-feira um plano com 69 reformas e 10 investimentos na Ucrânia até 2027, no âmbito do Mecanismo de Apoio de 50 mil milhões de euros, prevendo "pagamentos regulares" ao país.

"O Conselho adotou hoje uma decisão de execução que avalia positivamente o Plano para a Ucrânia, que define as intenções do Governo da Ucrânia no que se refere à recuperação, reconstrução e modernização do país, bem como as reformas que tenciona empreender no âmbito do seu processo de adesão à UE nos próximos quatro anos", indica, em comunicado, a instituição os países comunitários.