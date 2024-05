Rangel. Solução dos dois estados entre Israel e Palestina é "absolutamente fundamental"

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, considerou uma solução de dois estados entre Israel e Palestina “absolutamente fundamental” e que quanto ao tema há “larguíssimo consenso” com Espanha.

Reunido em Madrid com o homólogo espanhol, José Manuel Albares, indicou que a situação na Faixa de Gaza uma “catástrofe humanitária”: “É uma situação terrível, é necessário um cessar-fogo imediato, que é uma posição que o Governo mantém do Executivo anterior e transmitiu ao embaixador de Israel em devido tempo”, afirmou.

Rangel refere ainda que Portugal e Espanha caminham juntos para uma tomada de posição: “É absolutamente fundamental, não há outra solução para a crise do Médio Oriente e, por razões trágicas, esta é uma oportunidade única para retomar esta solução dos dois estados.”

Esta segunda-feira, em entrevista ao jornal espanhol El País, Rangel recusou chamar genocídio ao que está a acontecer em Gaza, considerando injusto dizer que Israel pretende eliminar o povo palestiniano.

Sobre o bloco europeu, o ministro indicou que existe uma “grande convergência” em relação ao alargamento da União Europeia e a temas como a sua reforma institucional, política e financeira.

Quanto à guerra na Ucrânia, Rangel assume uma posição “absolutamente clara”, mostrando-se preparado para “continuar o nosso auxílio no plano humanitário, no plano militar, no plano financeiro e no plano político e o compromisso com o alargamento”.