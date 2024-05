Portugal e Espanha consideram prioritário avançar com alta velocidade entre dois países

Os ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e de Espanha realçaram esta terça-feira as "excelentes relações" bilaterais e consideraram prioritário avançar com as ligações de comboio de alta velocidade entre os dois países.

"Para Espanha é prioritário melhorar as infraestruturas que nos comunicam com Portugal e temos um especial interesse nas linhas de alta velocidade, tanto a conexão entre Madrid e Lisboa como com Vigo", afirmou o ministro espanhol, José Manuel Albares, que destacou ainda a importância de serem concretizadas duas pontes rodoviárias internacionais já anunciadas sobre os rios Sever e Guadiana.

Também o ministro português, Paulo Rangel, disse que Portugal e Espanha começaram já a trabalhar na próxima cimeira ibérica, em 23 de outubro, que terá na agenda "claramente as conexões" na área da energia e da ferrovia e algumas rodoviárias.

Albares e Rangel reuniram-se esta terça-feira em Madrid e, segundo o ministro português, houve consenso entre as duas partes em relação às ligações de comboio de alta velocidade e ao "mesmo grau de prioridade" que deve ter a linha entre Madrid e Lisboa e aquela que está prevista para unir Lisboa, Porto e Vigo (norte de Espanha).

"Nós queremos duas ligações a Espanha, pelo menos, e portanto para nós, ambas têm importância", disse Paulo Rangel, que sublinhou que Portugal tem também "que acautelar" a ligação em alta velocidade das duas maiores cidades do país (Lisboa e Porto).

"Temos de ter os dois planos ao mesmo tempo", afirmou.

Nem Rangel nem Albares se comprometeram com um calendário para a concretização das ligações de comboio de alta velocidade entre os Portugal e Espanha.

Os dois ministros realçaram as "excelentes relações" bilaterais de Portugal e Espanha, permitidas e consolidadas por 50 anos de democracia.

Num momento que Espanha tem um governo de esquerda e Portugal um executivo de direita, Rangel lembrou que diferentes cores e partidos nunca perturbaram as relações ibéricas nos últimos 40 anos e disse que assim continuará a ser.

"Espanha é uma prioridade para Portugal, não para um partido ou um governo. É uma prioridade do Estado português", afirmou.

Rangel e Albares sublinharam que Portugal têm excelentes relações bilaterais, mas também no âmbito multilateral, com destaque para as posições comuns e conjuntas na União Europeia.

Esta foi a primeira viagem ao estrangeiro de Paulo Rangel para uma reunião bilateral formal com um homólogo.

Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, fez a primeira viagem oficial a Espanha, para um encontro, no mês passado, com o presidente do Governo, Pedro Sánchez.