Nuno Melo garante que visita de Zelensky a Portugal "está a ser preparada com reserva"

Nuno Melo não quis divulgar pormenores da visita de Volodymyr Zelensky a Portugal, ainda em data a divulgar.

O ministro da Defesa garante que a visita "está a ser preparada com a reserva que é suposto ter", em declarações aos jornalistas, durante uma passagem por Espanha.

Em cima da da mesa, durante a visita do Presidente da Ucrânia, deverá estar a colaboração portuguesa com Kiev no combate às tropas russas.

O presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Paulo Sadokha, diz ter boas expectativas sobre a esperada visita do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Portugal, nos próximos dias, em resposta ao convite feito por Marcelo Rebelo de Sousa em outubro passado.



A comunidade de ucranianos em Portugal é composta por 100 mil pessoas.