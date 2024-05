Manifestantes israelitas bloqueiam ajuda humanitária com destino a Gaza

Manifestantes israelitas bloquearam esta segunda-feira camiões de ajuda humanitária com destino a Gaza, espalhando pacotes de alimentos nas estradas, no mais recente de uma série de incidentes que ocorreram ao mesmo tempo em que Israel se comprometeu a permitir o fornecimento ininterrupto de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.

Quatro manifestantes, incluindo um menor, foram presos no protesto, no posto de controle de Tarqumiyah, a oeste de Hebron, na Cisjordânia ocupada por Israel, de acordo com um comunicado dos advogados que representam os manifestantes.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram manifestantes a atirar mantimentos dos camiões para o chão, com o conteúdo das caixas abertas espalhado pela estrada.