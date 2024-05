Ações da Gamestop voltam a disparar depois do regresso de Roaring Kitty

As ações da Gamestop dispararam esta segunda-feira, em cerca de 70% devido... a uma publicação no X (antigo Twitter).

Keith Gill, conhecido como "Roaring Kitty", foi responsável por incentivar o aumento das ações da empresa, em 2021, e voltou a repetir o feito, através de uma simples partilha de um meme.

A imagem demonstra o que é conhecido como "postura gamer" que exemplifica de forma humorística a pose de um jogador quando começa a levar a sério a dificuldade do videojogo. Neste caso, serve para assinalar uma espécie de regresso de Keith Gill, depois de alguns anos fora da atenção das redes sociais.

A GameStop atingiu um máximo de 18 meses nos 38,20 dólares, tendo a negociação sido suspensa várias vezes nesta sessão devido à elevada volatilidade.

Tudo começou em 2021, quando "Roaring Kitty" e uma comunidade do Reddit decidiram investir de forma irónica na Gamestop, contra as indicações dos grandes grupos de investimento, que apostavam na queda da empresa. O movimento levou a que, em poucos dias, as ações da Gamestop tenham subido em quase 2000%.

Desta vez, não houve nenhuma indicação. Apenas uma imagem. Mas a memória do acontecimento perdura e bastou apenas um meme para que as ações disparassem, sem qualquer explicação.